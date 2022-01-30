طارق مصطفى : مباراة مصر أول اختبار حقيقي لمدرب المغرب

أكد طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، أن مواجهة مصر أول اختبار حقيقي لوحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، ولذلك مدرب الأسود سيحترم منتخب مصر جيدا.



قال طارق مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خبرة خليلوزيتش ستجعله يدفع بارتكاز دفاعي خاص لمساندة أشرف حكيمي دفاعيا"



وأضاف: "منتخب مصر قد يحتاج إلى الونش ليس بالضرورة كأساسي، ولكن من الممكن استغلاله كبديل حال التقدم في النتيجة خاصة أن الونش يجيد الرأسيات"



وختم حديثه قائلا: "خليلوزيتش سيحترم منتخب مصر، وفي المغرب يعلمون أن مواجهة مصر هي الأصعب بالنسبة لخليلوزيتش في مسيرته منذ توليه المهمة الفنية لمنتخب المغرب"