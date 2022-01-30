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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في شهر فبراير.. إليسا تحيي 4 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية

اليسا
اليسا

تحيى المطربة إليسا 4 حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر فبراير المقبل فى عدد من المدن المختلفة. 

وتحيى إليسا أولى حفلاتها يوم 4 فبراير فى مدينة هيوستن بولاية تكساس أما الحفل الثانى يوم 5 فبراير فى مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

كما تحيى إليسا الحفل الثالث يوم 11 فبراير فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، وآخر الحفلات بمناسبة عيد الحب وتقام فى الفترة من 12 الى 16 فبراير فى جزر بهاما بمدينة ميامى بولاية فلوريدا.

عمل بين إليسا ومروان خورى 

ونشر الفنان مروان خوري صورة جديدة  برفقة النجمة إليسا  بعد سنوات من الخلاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق مروان على الصورة قائلا : لقاء طال انتظاره مع نجمتنا اللامعة إليسا والعديد من الأغاني قيد الإعداد".

و كانت قد أعلنت الفنانة إليسا قبولها دعوة الإعلامية إسعاد يونس لمباركة الصلح بينها وبين الفنان اللبناني مروان خوري التي أطلقتها خلال برنامج "صاحبة السعادة".

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر .

وكتبت اليسا  “‏ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام”.

وأضافت اليسا "وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل".

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ألبوم إليسا 

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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