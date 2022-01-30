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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قسطرة قلب لـ «ليان».. إنقاذ حياة أصغر رضيعة في «التأمين الصحي»

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء قسطرة لعيب خلقي مركب ومعقد بقلب أصغر طفلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الطفلة «ليان»، وعمرها يوم واحد، وذلك بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة في بورسعيد.

 

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطفلة «ليان» وُلِدت بمستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد "النساء والولادة التخصصي سابقًا" ، وكانت حالتها خطيرة للغاية، حيث كاد القلب أن يتوقف، فيما لا تتخطى نسبة الأكسجين في الدم 40%، وعليه تم نقل المولودة على الفور لمستشفي النصر التخصصي للأطفال.

 

واستكمل البيان، فور دخول المولودة لمستشفى النصر التخصصي للأطفال تم عمل موجات صوتية، وتم تشخيص حالتها «عيب خلقي مركب بالقلب وضمور في الصمام الرئوي»، وعلى الفور تم إعطاء المولودة دواء يحافظ علي نسبة الأكسجين مؤقتًا حتي يتم إجراء القسطرة لها في خلال ساعات معدودة.

 

وتابع البيان، إنه تم إجراء القسطرة للمولودة «ليان» بنجاح، وبعدها تخطت نسبة الأكسجين 85%، مشيرًا إلى إجراء القسطرة علي يد أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، ترأسه كل من د. عبد الرحمن العفيفي "استشاري قلب الأطفال ورئيس قسم الأطفال والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر ومركز مجدي يعقوب بأسوان"، د. شريف سالمان "استشاري قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ومركز مجدي يعقوب بأسوان"، وضم أيضًا د. وفاء أبو الخير "اخصائي قلب أطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال"، د. إيفان عماد "اخصائي قلب أطفال بالمستشفى"، وبمشاركة د. أيمن التوني"استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد".

 

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى مصري في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى صرح طبي كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذي يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التي تم إجراؤها داخل المستشفى.

 

وأضاف أن المستشفى يضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، ويمتلك أجهزة طبية وأقسامًا علاجية على أعلى مستوى لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابقًا لأعلى المعايير العالمية.

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