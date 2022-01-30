شعبة الهندسة المدنية تعلن القائمة الأولية للمرشحين

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء عن القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات شعبة الهندسة المدنية ، حيث أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للإنتخابات أنه يتم إستقبال التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين الموافق ٣٠ و ٣١ يناير ٢٠٢٢ ، علي أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢ و من بعدها يتم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة ١٨ يوما.

ومن جانبه أكد المهندس هاني محمد محمود رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أنه تم عقد إجتماع موسع مع هيئة النيابة الإدارية للاتفاق المبدئي على كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الإنتخابية ، مؤكدا أنه تم نشر لينك الاستعلام عن اللجان الإنتخابية الأسبوع الماضي تسهيلا علي السادة المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية من الآن وذلك طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.