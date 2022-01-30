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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطي

محافظ بورسعيد محطة
محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، برفع كفاءة وتطوير محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، والتى تعد واحدة من أكبر المشروعات على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها 

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل داخل المحطة بمنطقة القابوطي، ورافقه مدير المحطة الدكتور فواد البدويهي والدكتور عاطف عيسي مدير الطب البيطري وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها 

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المحطة، مشيرا إلى أنها حققت أعلى معدل نمو فى تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، حيث يتكون المشروع من محطتين إحداهما تشمل 4 حظائر والأخرى تشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلى والدولى ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر فى أنحاء المدينة.

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 واوضح محافظ بورسعيد ان المحطة ساهمت في تحقيق الهدف الرئيسى منها وهو الاكتفاء الذاتى من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

 

محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها 
محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها 
محافظ بورسعيد محطة تسمين الماشية ساهمة فى تحيقيق هدفها 
بورسعيد محافظ بورسعيد الطب البيطري المشروعات مستشفى 30 يونيو اللحوم الحمراء اللواء عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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