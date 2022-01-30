قرار لـ السعودية بتغيير اسم "القهوة العربية" في جميع المطاعم والمقاهي

أصدرت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، تعميما بشأن ضرورة تغيير اسم "القهوة العربية" داخل كل مطاعم ‏ومقاهي ومحامص المملكة.‏

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، طلب اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وحث الاتحاد على جميع الجهات المعنية بعدم استخدام اسم "القهوة العربية" كاسم تجاري أو علامة تجارية.

يشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"، وذلك بناء على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.