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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 علاجات سريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

صودا الخبز
صودا الخبز

يعد الحل الفعال الوحيد لرائحة الفم الكريهة هو صودا الخبز فهي ذات تركيبة فريدة قلوية بطبيعتها وتعادل المستويات الحمضية العالية في فمك التي تسبب رائحة الفم الكريهة كما أنها تقتل البكتيريا الموجودة في الفم إليك…

وفقا لموقع هيلث كيفية استخدام الصودا في التخلص من رائحة الفم الكريهة

1.صودا الخبز مع الماء (الغرغرة)


الغرغرة بمياه صودا الخبز ستضمن قتل جميع البكتيريا المختبئة ما يزيل الرائحة الكريهة من فمك وما عليك سوى اذابة معلقة صغيرة من صودا الخبز في الماء الدافئ وتغرغر بالسائل لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة للحصول على أفضل النتائج.
 

وصفة صودا الخبز لعلاج الرؤوس السوداء

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2.صودا الخبز ومعجون الأسنان


نظرًا لأن معجون أسنانك ينظف أسنانك وتجويف الفم، فإن صودا الخبز ستعمل بسحرها لحل مشكلة رائحة الفم الكريهة بسرعة وكفاءة. 

اخلطي نصف معلقة صغيره صودا الخبز مع الكمية المعتادة من معجون الأسنان وضع هذا على فرشاة الأسنان وقومي بتنظيف أسنانك كما تفعلين عادة.


3.صودا الخبز والملح


يعد الملح مركبًا معادلًا لدرجة الحموضة ويمتلك أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، باستخدام كل من صودا الخبز والملح في محلول الغرغرة، يمكن تحقيق النتائج بشكل أسرع. امزجي معلقة صغيرة من الملح وصودا الخبز مع الماء الدافئ وتغرغري به لمدة دقيقة تقريبًا.

الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة صودا الخبز مع الماء غرغرة صودا الخبز ومعجون الأسنان

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وصفة صودا الخبز لعلاج الرؤوس السوداء

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