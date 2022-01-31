3 علاجات سريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

يعد الحل الفعال الوحيد لرائحة الفم الكريهة هو صودا الخبز فهي ذات تركيبة فريدة قلوية بطبيعتها وتعادل المستويات الحمضية العالية في فمك التي تسبب رائحة الفم الكريهة كما أنها تقتل البكتيريا الموجودة في الفم إليك…

وفقا لموقع هيلث كيفية استخدام الصودا في التخلص من رائحة الفم الكريهة

1.صودا الخبز مع الماء (الغرغرة)



الغرغرة بمياه صودا الخبز ستضمن قتل جميع البكتيريا المختبئة ما يزيل الرائحة الكريهة من فمك وما عليك سوى اذابة معلقة صغيرة من صودا الخبز في الماء الدافئ وتغرغر بالسائل لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة للحصول على أفضل النتائج.



2.صودا الخبز ومعجون الأسنان



نظرًا لأن معجون أسنانك ينظف أسنانك وتجويف الفم، فإن صودا الخبز ستعمل بسحرها لحل مشكلة رائحة الفم الكريهة بسرعة وكفاءة.

اخلطي نصف معلقة صغيره صودا الخبز مع الكمية المعتادة من معجون الأسنان وضع هذا على فرشاة الأسنان وقومي بتنظيف أسنانك كما تفعلين عادة.



3.صودا الخبز والملح



يعد الملح مركبًا معادلًا لدرجة الحموضة ويمتلك أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، باستخدام كل من صودا الخبز والملح في محلول الغرغرة، يمكن تحقيق النتائج بشكل أسرع. امزجي معلقة صغيرة من الملح وصودا الخبز مع الماء الدافئ وتغرغري به لمدة دقيقة تقريبًا.