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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش تكشف تفاصيل دورها في الفيلم الهندي Yellow Bus

كندة علوش
كندة علوش

كشفت الفنانة كندة علوش، عن التحضيرات الخاصة بدورها في فيلمها الهندى Yellow Bus الذي تشارك في بطولته، ويتم تصويره حاليًا في أبو ظبي بالإمارات، ومن المقرر عرض الفيلم حصريا على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية.

وقالت كندة علوش في بيان صحفي : عندما قرأت أول 10 صفحات من النص، تيقنت أنني أريد أن أكون جزء من هذا الفيلم، إنها قصة إنسانية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم.

وأضافت علوش: لم أجسد دورا كشخصية ميرا من قبل وهي شخصية ذات أبعاد متعددة، وكلما تعمقت في الدور أكثر كلما فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا، حيث أن الاثنتين تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان خلال أحداث الفيلم

ويشارك فيلم Yellow Bus في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية، والعمل من إنتاج دولي مشترك بين الأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والهند.

وتجرى أحداث فيلم Yellow Bus في إطار إنساني حول موت طفلة بسبب إهمال المدرسة بعد أن تركوها سهوًا في الباص، وعن مشاعر الأم ومحاولتها لتقبل موت ابنتها والتغلب على مشاعر الذنب ولوم النفس، والفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز.

ويضم فيلم Yellow Bus كندة علوش والعديد من الفنانين العالميين منهم تانيشتا تشاتيرجي، وأميت سيال، والفيلم من تأليف وإخراج الأمريكية ويندي بيدنارز.

آخر أعمال كندة علوش

ويعد مسلسل ستات بيت المعادي آخر أعمال كندة علوش، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وشاركت كندة في بطولته مع تارا عماد وإنجي المقدم.

احتفلت الفنانة كندة علوش، بعيد ميلاد ابنتها حياة، ونشرت صورة جمعتهما، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت كنده علوش على الصورة:" حبي الذي لا ينتهي.. مصدر سعادتي .. بارك الله فيها.. اليوم حبيبتي صارت 3.. الله يحفظها ويخليها ويخليلكن ولادكن".

وشاركت كندة علوش  في مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد. 

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.

كندة علوش بفيلمها الهندى Yellow Bus Yellow Bus شبكة OSN فيلم Yellow Bus

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