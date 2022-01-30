محمد فريد عن إطلاق البورصة سلسلة تعليمية: نهتم ببناء الإنسان المصري.. فيديو

أعلن الدكتور محمد، فريد رئيس البورصة المصرية، عن إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة"، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل" بعنوان "هيا نتعلم بورصة".

وقال محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هذا يأتي في إطار بناء الإنسان المصري.. أساسيات الادخار والاستثمار لا تتطلب التخصص الشديد".

وأضاف محمد فريد: "الطبيعي أن يكون أي شخص لديه القدرة على التعامل مع البنوك وشركات التأمين، وعملية الإدخار، والبورصة احتفلت بتدشين أربع مبادرات البورصة كانت تعمل عليها، تزامنا مع افتتاح المعرض السنوي للكتاب، الأولى اتمام الترجمة والطباعة لبعض كتيبات البورصة المصرية التعليمية بطريقة برايل، وهو الوعد الذي كنا قطعناه على أنفسنا لنمكن كل الفئات المختلفة من الحصول على المعرفة".



وأردف: "تم الاحتفال بأول مستثمر فاقد البصر استثمر بذاته من خلال التطبيقات التكنولوجية الناطقة المتقدمة في سوق المال بعد ترجمة العقود المختلفة لفتح حساب الوساطة بطريقة برايل من خلال شركة مباشر للوساطة في الأوراق المالية".

واستطرد: "المبادرة الثانية تضمنت تنفيذ الوعد الثاني الذي كنا قطعناه على أنفسنا وهو اتاحة الترجمة بلغة الاشارة لكل الفيديوهات التعليمية أو الترويجية المتاحة على مواقع البورصة المختلفة للتواصل لتمكينهم من التعرف على أساسيات أسواق المال والتداول والادخار التراكمي سواء بذاته أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو غير المتداولة".

وتابع: "المبادرة والثالثة والرابعة مقترنتان ببعضهما، وتم بالفعل بدء برنامج الثقافة المالية للمدارس بالإضافة الي الجامعات لأول مرة في تاريخ البورصة، حيث جاء عدد من طلاب مدرسة الدلتا اليوم خصيصا للاحتفال ومشاركة الجميع تجربة نشر الثقافة المالية".