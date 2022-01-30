لتصديرها إلى الخارج.. محافظ بني سويف يبحث سبل الترويج لمنتجات المناطق الصناعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدا من شركة النصر للتصدير والاستيراد " إحدى شركات قطاع الأعمال"، لبحث سبل والتسويق لمنتجات المصانع القائمة في المحافظة والقابلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.

ضم الوفد، المهندس أشرف سعيد العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، والمهندسة نانيس رئيس القطاع التجاري، المهندسة دينا البلتاجي مدير إدارة الكتالوج الإليكتروني بالشركة، في حضور لمياء جلال مدير عام الاستثمار، وعدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات بمناطق بياض العرب وكوم أبوراضى والصناعات الثقيلة.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، مع مسؤولى الشركة تعزيز سبل التعاون مع المحافظة في مجال تعزيز الاستثمار والترويج لمنتجات المشروعات والشركات الكائنة بمناطق المحافظة الصناعية ، والتسويق لمنتجات تلك المصانع القابلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.

كما تم بحث سبل الاستفادة من خدمات المنصة التسويقية للترويج للمنتجات المصرية بالمجان، والتيسير على أصحاب الشركات وصول المنتج إلى أي دولة بصورة أمنة من خلال تجميع بيانات ومنتجات تلك المصانع و الشركات لإتاحتها و عرضها على الكتالوج الإليكتروني الذي أصدرته الشركة

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولى الاستثمار ومديري المناطق الصناعية بالتنسيق مع أصحاب المشروعات الصناعية ، للاستفادة من خدمات المنصة التسويقية للشركة، والاستفادة من فروع الشركة بالخارج والتي تصل إلى نحو 14 فرعا في مختلف دول العام ، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها.

وأكد على أهمية مشروع الكتالوج الإليكتروني ، لاسيما في إستراتيجية التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا التصنيع الرقمي