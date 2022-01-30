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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| هجوم حوثي جديد على الإمارات.. العاصفة نادية تضرب ألمانيا بقوة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه الإمارات
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه البلاد.

 

وزير دفاع أمريكا: هجمات الحوثيين على الإمارات تهديد لقواتنا في قاعدة الظفرة
اجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن اليوم، بسفير الإمارات في أمريكا يوسف العتيبة لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الإمارات، والتي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وهددت القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.

 

دول الخليج تدرس رد لبنان على مقترحات تخفيف التوتر لتحديد الخطوة المقبلة
أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في الكويت الأحد، أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر، وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية.

 

قتيل وجرحى.. العاصفة نادية تضرب ألمانيا بقوة
تسببت عاصفة شديدة في شمال وشرق ألمانيا أُطلق عليها اسم "نادية"، في وفاة شخص سقطت عليه لوحة إعلانات وجرح شخصين آخرين.

 

شاهد.. انزلاق طائرة صينية عملاقة في مطار أمريكي بسبب عاصفة ثلجية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض طائرة صينية لحادث خطير، في مطار أمريكي، خلال عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة في الأيام الماضية.

 

الأردن يدرس إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار
قال محافظ البنك المركزي في الأردن عادل شركس، إن البنك يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية رسمية مدعومة بالدينار الأردني.

 

قرقاش يكشف سبب زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات
قال أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي التي تمت إلى الإمارات جاءت في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي.

 

ولي عهد أبوظبي: التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل "دفعة قوية" للسلام في المنطقة كلها
أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل "دفعة قوية" للسلام في المنطقة كلها.

 

ترامب يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكابيتول
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعفو عن بعض مهاجمي الكابيتول في الـ6 من يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

ليبيا.. المجلس الرئاسي يتبنى ملف المصالحة الوطنية
عقد المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الأحد، اجتماعًا لوضع الأطر القانونية التي للمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

 

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: روسيا تظهر نوايا لمهاجمة أوكرانيا ولديها فرصة أخيرة
قال كبيرة المسؤولين الأمريكيين في الأمم المتحدة اليوم الأحد، إن حشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقواته على الحدود مع أوكرانيا يثبت أن لديه 'نية لاستخدامها'.

 

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب قواتها فورا من الحدود
دعت أوكرانيا، اليوم الأحد، روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين، ومواصلة الحوار مع الدول الغربية، إذا كانت ترغب ”جدّيًا“ في احتواء التوتر.

أمريكا الكويت وزير الدفاع الامريكي ترامب حوثي الامارات العاصفة نادية نادية المانيا قاعدة الظفرة الجوية

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