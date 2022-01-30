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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب قواتها فورا من الحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت أوكرانيا، اليوم الأحد، روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين، ومواصلة الحوار مع الدول الغربية، إذا كانت ترغب ”جدّيًا“ في احتواء التوتر.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: ”إذا كان المسؤولون الروس جدّيين حين يقولون إنهم لا يريدون حربًا جديدة، فعلى روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي، وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية، وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى حين“.

وأعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها تريد علاقات قائمة على ”المساواة“ مع الولايات المتحدة، متهمة الغربيين بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا، في حين دعت لندن إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي، واستهداف الكرملين بعقوبات.

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وأعلن عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على وشك التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون ينص على فرض عقوبات من شأنها ”سحق“ اقتصاد روسيا في حال دخلت قواتها أراضي أوكرانيا.

وكشف تقرير أمريكي أنه لا تزال هناك خلافات قوية بين القادة الأوكرانيين والدول الغربية فيما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأمر قواته بغزو أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه ”غير متفائل“ بإمكانية وقف التوغل الروسي في أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك ”فرصة“ لوقف الغزو.

وتنفي روسيا أنها تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا، متهمة القوى الغربية بـ“الذعر“، فيما يصر الكرملين على أن أكثر من 100 ألف جندي تم نشرهم على طول حدود أوكرانيا يشاركون في تدريبات عسكرية.

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