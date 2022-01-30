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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدرس إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار

الأردن يدرس إصدار
الأردن يدرس إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار

قال محافظ البنك المركزي في الأردن عادل شركس، إن البنك يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية رسمية مدعومة بالدينار الأردني.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "المملكة" الرسمية في الأردن أن "للعملة التي يدرس البنك إصدارها تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني".

وأوضح أن "الأردن ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم عملة البتكوين الرقمية لجمع الأموال".

وأرجع شركس هذا الحظر إلى "حماية المواطن بالدرجة الأولى" علاوة على "خسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة".

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وأشار إلى أن هناك سببا آخر لحظر العملات الرقمية في الأردن ممثلا في "عدم وجود إطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية، وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة أو فقدان الأهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية".

ولم يستبعد محافظ البنك المركزي الأردني إمكانية "السماح مستقبلا بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل أموال وتمويل للمنظمات الإرهابية".

وكشف عن أن احتياطي العملات الأجنبية في الأردن وصل إلى 18 مليار دولار في البنك المركزي، معتبرا أن هذا "دليل على قوة الدينار الأردني".

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