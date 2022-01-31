مدرب حراس المنتخب السابق يكشف تفاصيل مهمة عن إصابة الشناوي وأبو جبل

قال الكابتن فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، إن حراس مرمى المنتخب الوطني قدموا أداء متميزا في كأس الأمم الإفريقية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لن يسمح بنزول لاعب مصاب إلى أرض الملعب.

وأضاف فكري صالح في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن "أبو جبل" شارك في المباراة اليوم وكان سليماً، ولكن أُصيب في المباراة نظراً للضغط العصبي الذي يتعرض له اللاعيبة، معقباً: "لاعيبة المنتخب المصري لحد مباراة نيجيريا، كانوا حاسيين إن مصر كلها غضبانة عليهم .. فكان عليهم ضغط عصبي جداً".

وتابع مدرب حراس المنتخب الوطني السابق قائلاً: "أبو جبل أُصيب أثناء صده لكرة رأسية وبعدها نزل على الأرض .. نزوله على الأرض بشكل خاطيء هو اللي عمله الإصابة"، منوهاً أن ملاعب هذه البطولة غير مؤهلة أو جاهزة للبطولة واللعب عليها نهائياً.

وكشف فكري صالح عن عدم مشاركة الشناوي وأبو جبل في مباراة منتخب مصر مع الكاميرون القادمة، معقباً: "واحد مصاب في العضلة الخلفية، والآخر مصاب في عضلة الضمة .. ولو واحد فيه لعب، الإصابة ديه هيكون ليها تأثير عليه في المستقبل".

وأكد مدرب حراس المنتخب الوطني السابق على عدم مشاركة الشناوي وأبو جبل في المباراة القادمة، معقباً: "اللي هيلعب هو محمد صبحي .. وأنا كلي اطمئنان بأن صبحي هو اللي هيلعب، وهيكون على قدر المسئولية".

ووجه فكري صالح رسالة هامة لـ حارس المرمى محمد صبحي قبل مباراة منتخب مصر والكاميرون يوم الخميس، قائلاً: "اعتبر نفسك بتلعب مباراة ودية مع الكاميرون، ولازم تلعب فيها وانت قادر على الحفاظ على الفوز وتقدم شهادة اعتمادك لكل الجماهير المصرية".