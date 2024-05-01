تدريب أكثر من 780 مراقبا على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى التعليم ،سير أعمال البرنامج التدريبي ، الذي تنفذه إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم لتدريب وتأهيل ما يزيد عن 780رئيس ومراقب أول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية على أعمال الامتحانات ، ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية وتأهيل رؤساء والمراقبين الأول للشهادة الإعدادية

حيث أشار الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية و التعليم ، إلى زيارته اليوم لمتابعة جانب من سير أعمال التدريب ،وفي حضور الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف والأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب، موضحا أهمية التدريب الذي يستهدف رفع كفاءة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للشهادة الإعدادية على أعمال الامتحانات سواء الفنية والإدارية والقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، منوها على توجيهاته بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج به بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه بمختلف مراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية.

ولفت "عنتر" إلى أهداف ومحاور التدريب الذي يركز على التعريف بحزمة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية والتي تضمنت : وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة من غير المشاركين في أعمال الإمتحانات باللجنة وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مؤمنة بأبواب حديد ، مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص لها ، والتأكيد على حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب