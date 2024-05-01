هيثم نبيل يكشف كواليس أغنيته الجديدة وتعاونه مع محمد سامي في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطرب والملحن والمؤلف هيثم نبيل الذي يكشف لاول مرة كواليس أغنيته الجديدة مش فارقالي التي طرحها مؤخرا ضمن اغاني البومه الجديد زي زمان.

ويتحدث أيضا عن تفاصيل الالبوم الجديد والاسماء التي تعاون معها، كما يتحدث ايضا عن تعاونه مع المخرج محمد سامي في اكثر من عمل دارمي تلفزيوني سواء من خلال الموسيقى التصويرية او اغاني التترات وكلماتها.

ويكشف عن كواليس اخر تعاون مع محمد سامي في مسلسل نعمة الافوكاتو الذي تم عرضه في شهر رمضان المبارك، ويكشف ايضا تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية وعلاقته بالنادي الاهلي، كما يكشف ايضا تفاصيل خاصة عن خوضه تجربة الكتابة لاول مرة من خلال فيلم عيسي الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم علي رأسهم النجم المصري و العالمي مينا مسعود و النجم خالد الصاوي و تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق.



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.