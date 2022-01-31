محمد صبحي يكشف تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب

كشف محمد صبحي حارس منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد صبحي في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس 1” عقب اللقاء: "الجهاز الفني طلب مني اللعب على المضمون وألا ألجأ إلى الصعب. شاركت وفعلت هذا، وكرمني الله بالفوز".

وأضاف "الحكام صعبوا المباراة علينا، لكن اللاعبين كانوا رجال. قدمنا أفضل ما لدينا وخرجنا منتصرين، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

مشاركة صبحي أمام المغرب كانت المشاركة الدولية الأولى لصاحب الـ22 عاما رفقة منتخب مصر، بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا للشباب، والتواجد في قائمة المنتخب لـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.