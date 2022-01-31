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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم عن أمس وسقوط أمطار على تلك المناطق

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم ستشهد البلاد أجواء شتوية على كافة مناطق الجمهورية، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بحوالي من درجة إلى درجتين عن الأمس.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس خلال فترات النهار يكون باردا على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، موضحة أنه خلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل أحيانا لحد الصقيع على بعض المناطق الموجودة.

وتابعت أن هناك تكاثر اليوم بالسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وحتي شمال الصعيد، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى، و تمتد لبعض المناطق الموجودة فى القاهرة الكبرى و سيناء ومدن القناة وبعض المناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأشارت إلى أنه بالفعل الأمطار تسقط الآن على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق من المنوفية والغربية وشمال الوجه البحرى، ولكنها أمطار على فترات متقطعة و تتجدد على مدار اليوم من فترة لأخرى، إلى جانب وجود نشاط بالرياح على الشواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من جنوب وشمال الصعيد، مما يزيد الإحساس بالبرودة.

أجواء شتويه درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى سقوط الأمطار نشاط بالرياح

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