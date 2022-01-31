نجم الزمالك السابق: "موسيماني عينه وحشة"

فتح وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق النار على بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وكذلك باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

قال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي فقد الثقة في كارتيرون، والمدرب لم يكن يحبه، لذلك مصطفى كان مُصرا على الرحيل".

وواصل حديثه قائلا: "كان لابد من إشراك مصطفى فتحي بصورة أساسية بشكل أكبر من جانب كارتيرون حتى يشعر اللاعب بالأمان".

وتطرق وليد عبد اللطيف للحديث عن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قائلا: "موسيماني عينه وحشة، المدرب لا يجيد تقييم اللاعبين بالشكل الأمثل، والدليل عمار حمدي ومحمد عبد المنعم".

وختم حديثه قائلا: "موسيماني يعاني في تقييم المواهب ويورط الأهلي في كثير من الأمور، وأول مرة أشعر بأن إدارة الأهلي ضعيفة أمام مدرب، مثل موسيماني الذي يورط النادي بتصريحات كثيرة ورغم ذلك حديث موسيماني دائما هو الذي يتم الاتخاذ به".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في أبوظبي.