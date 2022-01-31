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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش لـ المنتخب الوطني: دخلتوا الفرحة لكل بيت

كندة علوش
كندة علوش

هنأت الفنانة كندة علوش الشعب المصرى بفوز منتخبه الوطنى لكرة القدم فى مباراته مع منتخب المغرب وتأهله لنصف نهائي أمم أفريقيا .

وغردت كندة علوش عبر موقع توتير قائلة : “ الف الف مبرووووك لل المنتخب المصري مبروووك للأبطال.. دخلتو الفرحة لكل بيت”.

كشفت الفنانة كندة علوش، عن التحضيرات الخاصة بدورها في فيلمها الهندى Yellow Bus الذي تشارك في بطولته، ويتم تصويره حاليًا في أبو ظبي بالإمارات، ومن المقرر عرض الفيلم حصريا على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية.

وقالت كندة علوش في بيان صحفي : عندما قرأت أول 10 صفحات من النص، تيقنت أنني أريد أن أكون جزءا من هذا الفيلم، إنها قصة إنسانية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم.

كندة علوش تكشف تفاصيل دورها في الفيلم الهندي Yellow Bus

كندة علوش بطلة الفيلم الهندي Yellow Bus.. صور

وأضافت علوش: لم أجسد دورا كشخصية ميرا من قبل وهي شخصية ذات أبعاد متعددة، وكلما تعمقت في الدور أكثر كلما فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا، حيث إن الاثنتين تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان خلال أحداث الفيلم

ويشارك فيلم Yellow Bus في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية، والعمل من إنتاج دولي مشترك بين الأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والهند.

وتجرى أحداث فيلم Yellow Bus في إطار إنساني حول موت طفلة بسبب إهمال المدرسة بعد أن تركوها سهوًا في الباص، وعن مشاعر الأم ومحاولتها لتقبل موت ابنتها والتغلب على مشاعر الذنب ولوم النفس، والفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز.

ويضم فيلم Yellow Bus كندة علوش والعديد من الفنانين العالميين منهم تانيشتا تشاتيرجي، وأميت سيال، والفيلم من تأليف وإخراج الأمريكية ويندي بيدنارز.

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