طقس اليوم.. أمطار وصقيع واستمرار انخفاض درجات الحرارة | فيديو

استعرض ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية منة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أشار البرنامج إلى توافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى -2.



