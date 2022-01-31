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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقوم بجولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام  عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات وذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات المحافظة .


واستهل المحافظ الجولة بتفقد مقترح إنشاء مطلع ومنزل لطريق مصر اسكندرية الزراعي عبر مرور السيارات من  شارع ٨ في منطقة الفلل عند كوبري الفحص، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة حيث وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالي مدينة بنها.


ثم استكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر مرحلة (ب) من بعد كوبري السكة الحديد وحتى المعدية المقامة أمام مجلس مدينة بنها بطول ٥٠٠ متر تقريباً ، بتكلفة ١٣مليون جنيه والذي تم الانتهاء من تطويره بنسبة ٩٠% تحت إشراف جهاز القاهرة الفاطمية، حيث وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال التشجير والتهذيب للنخيل، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير مع بداية الشهر المقبل لكي يتم البدء في أعمال تطوير المرحلة (ج).


وتوجه المحافظ بعد ذلك لزيارة لمصنع طنطا للزيوت والصابون بقطاع بنها، وذلك لمتابعة أعمال معالجة تسريب المياه داخل نفق كلية العلوم وذلك بحضور محمود الدالي رئيس قطاع المصنع ببنها، حيث تم الانتهاء من عمل وصلة تصريف خارجيه بعيداً عن سور النفق لتجنب أي تسريب.


وعلى هذا النحو توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير شارع شرق الاستاد، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، إذ شمل التطوير عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحي و أعمال توسعة للشارع بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة مليون و٥٠٠ ألف جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.


واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس خلف قصر الثقافة ببنها،  والمقامة على مساحه 900م2 بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه ، والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين وقد استمع الهجان لآراء المواطنين القاطنين بجوار الحديقة والذين أبدوا إعجابهم بأعمال التطوير التي تتم.


وقد أكد المحافظ عليهم بضرورة عدم إلقاء القمامة والحفاظ على نظافة الحديقة بشكل دائم حيث وجه المحافظ بوضع صناديق قمامة.

القليوبية محافظ القليوبية المشروعات قليوب حركة المرور

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