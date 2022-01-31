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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب القليوبية وسط حالة من التقلبات الجوية.. شاهد

سقوط امطار
سقوط امطار

تعرضت محافظة القليوبية صباح اليوم الاثنين لموجة من الطقس السيئ ، حيث شهدت القرى والمدن سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة.

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

وشدد المحافظ على عقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ القليوبية أيضا بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ.


من ناحية أخري قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة استمرت 8 ساعات متواصلة لإزالة معظم المباني والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعي في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بقريتي سندنهور وميت عاصم.

وتمكنت الحملة من إزالة 30 حالة مخالفة على مساحة 5 أفدنة و85 قيراط أرض زراعية وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بحضور كل من المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات وفوتوسيشن تصوير مناسبات وقاعات أفراح ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم الطريق الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي. 


وأكد المحافظ خلال الحملة أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف. 


وأضاف أنه تمت إزالة الحالات وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية الإ بعد عودة الأرض لطبيعتها، وإلى ما كانت عليه وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة ة التشوينات المخالفة مشددا أن الإزلالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه ، مؤكدا أن كل الحالات تم حصرها وسيتم إزالتها فورا ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

 
كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، و إعطاء المخالفين مهلة لزراعتها والا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.


وتجدر الإشارة إلى أن الهجان قام بالتنسيق مع السيد الأستاذ /السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل البدء فى حملة إزالة التعديات خاصة على جانبي الطريق الزراعي (مصر اسكندرية الزراعي) من أجل استعادة الأراضي  الزراعية المتعدى عليها.

سقوط امطار

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