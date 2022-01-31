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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مواعيد لقاءات وفد الأهلي بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات

صدى البلد

أعلن الأهلي عن موعد وأماكن لقاء وفد النادي بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك للترويج لعضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.


وتم تحديد مواعيد اللقاءات خلال أيام 2 و3 و4 بالنادي المصري بدبي، ويوم ٦ في أكاديمية النادي الأهلي بدبي، ويوم 7 بالنادي المصري في عجمان.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، قد وافق على سفر وفد من النادي لترويج وتسويق عضويات النادي في الإمارات، وتعريف الجالية المصرية بمقر النادي بالجزيرة وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، وما يضمه من منشآت وملاعب وصالات ألعاب وحمامات سباحة ومناطق خدمية وترفيهية وملاعب الأطفال وفقًا لأحدث النسق العالمية.

ويوفر وفد الأهلي خدمة فورية لأعضاء الجالية المصرية بالإمارات، تتمثل في الحصول على كارنيه النادي؛ سواء العضوية العامة أو عضوية الأفرع، فور دفع الرسوم المقررة، وذلك دون الحاجة إلى الانتظار لحين العودة إلى القاهرة.

يضم الوفد كلًّا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.
 

الأهلى الجالية المصرية في الإمارات بطولة كاس العالم للاندية النادي المصري بدبي أكاديمية النادي الأهلي بدبي محمود الخطيب

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