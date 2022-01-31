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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"التحفة العلمية في شرح اللغة الإنجليزية".. كتاب خالد غزال في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يشارك الكاتب الدكتور خالد غزال، في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقدة حاليًا بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، بكتاب "التحفة العلمية في شرح اللغة الإنجليزية"، الصادر عن دار منشورات الفنار.

 

وجاء على غلاف الكتاب:

هذا مرجع استثنائي ضخم جدا في اللغة الإنجليزية استغرق تأليفه اثني عشر عاما، ويحوي بين جلدتيه اللغة الإنجليزية كلها بأدق تفاصيلها ويشرحها باللغة العربية الفصحى والبسيطة في نفس الوقت، ويستهدف جميع المستويات والفئات العمرية ولا غنى عنه لأنه يغنيك عن أي مصدر آخر في اللغة لشموليته واحترافيته ودقته. تكمن أهمية هذا الكتاب في احتوائه على كل قواعد اللغة الإنجليزية بأدق تفاصيلها، بدءا من الحروف الأبجدية ومرورا بجميع قواعد اللغة بشكل تصاعدي، وذلك لكي يبدأ مع المبتدئ في اللغة الإنجليزية من نقطة الصفر ويأخذه تدريجيا إلى أبعد نقطة فيها – إتقان اللغة. يستهدف الكتاب أيضا ذوي المستوى المتقدم وأساتذة اللغة لكي يستزيدوا علما، وذلك لاحتوائه على قواعد ونقاط لا يتطرق إليها أحد نظرا لصعوبتها وشدة تعقيدها. يعتمد الكتاب على أفضل أسلوب للتعليم وهو المعلومة النظرية المبسطة مع التطبيقات العملية المكثفة وذلك لتوثيق المعلومة، ففي كل درس عدد كبير جدا من الأمثلة المترجمة ترجمة احترافية لتوثيق المعلومة النظرية وللإثراء اللغوي.

 

خالد غزال، من مواليد  الشرقية، طبيب بيطري وأخصائي تحاليل سابقا ومعلم لغة إنجليزية. 

الكاتب الدكتور خالد غزال معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب التحفة العلمية في شرح اللغة الإنجليزية دار منشورات الفنار مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس

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