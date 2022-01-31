الغضبان يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في فعاليات اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعي، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور محمد العايدي عميد كلية التجارة بجامعة بورسعيد الأسبق.

وأكد محافظ بورسعيد خلال كلمته حرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح .

وأشاد محافظ بورسعيد بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة ، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات التنموية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، لافتا أنه سيتم توقيع عدد من البروتوكولات بين المحافظة و مديرية التعليم وجامعة بورسعيد لتوفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبهم، قدم مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، التهاني القلبية لمحافظ بورسعيد بمناسبة حصول الديوان العام على شهادة الأيزو ٩٠٠١، كأول محافظة على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة الجودة، مشيدين بالمرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات.