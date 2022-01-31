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توك شو

دينا رامز: كل الشكر للاعبي المنتخب ولمحمد صلاح اللي رفع راسنا| فيديو

الإعلامية دينا رامز
الإعلامية دينا رامز

هنأت الإعلامية دينا رامز، مقدمة برنامج "ست الستات"، المنتخب المصري بالفوز على المنتخب المغربي، قائلة "لا شيء يعلو فوف أخبار ماتش امبارح ومنتخبنا كان أكثر من رائع وخلونا قاعدين مش على بعضنا".

وتابعت الإعلامية دينا رامز، خلال برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية " صدى البلد": "بنوجه كل الشكر لكل لاعب في المنتخب ولمحمد صلاح اللي رفع رأسنا فوق وعقبال يوم الخميس هنقعد ومنتظرين أيا كانت النتيجة".

وحسم المنتخب الأول تأهله إلى نصف نهائي “الكان” عقب تخطي المغرب بهدفين لهدف في مباراة الأشواط الإضافية، التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر في نصف النهائي، المنتخب الكاميروني "المستضيف"، الذي تغلب مساء أول أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر والكاميرون، يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

دينا رامز ست الستات توك شو الإعلامية دينا رامز المنتخب المصري

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