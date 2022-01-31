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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صديقنا الاستراتيجي الأول.. أوكرانيا تلمح لوجود خلاف في وجهات النظر مع أمريكا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت أوكسانا ماركاروفا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، إن التقارير الأخيرة عن تفاقم التوترات السياسية بين كييف وواشنطن، والتي ترجع إلى خلافات حول غزو روسي محتمل لأوكرانيا، قد بالغت فيها وسائل الإعلام.

 

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس، أقرت ماركاروفا، بأن الجانبين لم يلتقيا وجهاً لوجه في كل شيء في الأيام الأخيرة، لكنها أصرت على أن هذا لم يكن له تأثير خطير على علاقاتهما.

 

وقالت: “لا توجد توترات، قد تكون هناك بعض المناقشات، قد يكون هناك اختلاف في وجهات نظرنا، لكن الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي، ويمكنني أن أقول حتى صديقنا الاستراتيجي الأول”.

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وأضافت: “علاقاتنا، لا سيما في العام الماضي، كانت على أعلى مستوى في الثلاثين عامًا الماضية”.

 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة سي إن إن، أن مصادر داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبرت الشبكة أن بايدن يشعر بالإحباط من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتعامله مع خطر الغزو الروسي، وعدم امتنانه بدرجة كافية للدعم الأمريكي وشحنات الأسلحة.

 

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، انتقد زيلينسكي ما وصفه بالتغطية الإعلامية الغربية “غير المتوازنة قليلاً” للوضع، وقال إنه قلق من تأثير مثل هذه التقارير على الاقتصاد الأوكراني. 

 

وقال الرئيس الأوكراني، إنه “من التغطية الإعلامية، يبدو أننا في حالة حرب بالفعل، وأن القوات على الطريق بالفعل، وأن هناك تعبئة، والناس يذهبون إلى مكان ما، انها ليست قضية. لسنا بحاجة إلى هذا الذعر“.

 

كما نفى زيلينسكي التقارير التي تفيد بأن مكالمة هاتفية مع بايدن في ذلك اليوم لم تسر على ما يرام، قائلاً: “ليس لدينا أي سوء تفاهم مع رئيس الولايات المتحدة. ببساطة، أنا أفهم بعمق ما يحدث في بلدي، وهو يفهم جيدًا ما يجري في الولايات المتحدة”.

واشنطن أوكرانيا الولايات المتحدة جو بايدن روسيا الغزو الروسي فولوديمير زيلينسكي

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