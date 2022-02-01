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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: Omicron subvariant BA.2 أكثر عدوى من الأصلي

Omicron
Omicron

توصلت دراسة دنماركية إلى أن فيروس كورونا أوميكرون ، الذي سيطر عليه بسرعة في الدنمارك ، أكثر قابلية للانتقال من BA.1 الأكثر شيوعًا وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص الملقحين. .

وجدت الدراسة ، التي حللت عدوى الفيروس التاجي في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين ديسمبر ويناير ، أن الأشخاص المصابين بمتغير BA.2 كانوا أكثر عرضة بنسبة 33 ٪ لإصابة الآخرين ، مقارنةً بالمصابين بـ BA.1.

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في جميع أنحاء العالم ، يمثل البديل "الأصلي" BA.1 أكثر من 98٪ من حالات Omicron ، ولكن سرعان ما أصبح BA.2 هو السلالة المهيمنة في الدنمارك ، حيث خلع BA.1 في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

قال الباحثون في الدراسة: "استنتجنا أن Omicron BA.2 بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من BA.1 ، وأنه يمتلك أيضًا خصائص مراوغة مناعية تقلل من التأثير الوقائي للتطعيم ضد العدوى".

"إذا تعرضت لـ Omicron BA.2 في أسرتك ، فلديك احتمال 39٪ للإصابة في غضون سبعة أيام. إذا كنت قد تعرضت بدلاً من ذلك لـ BA.1 ، فإن الاحتمال هو 29٪ ،" بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وأضاف أن هذا يشير إلى أن BA.2 أكثر عدوى بنسبة 33٪ من BA.1.

أظهرت الدراسة أيضًا أن BA.2 كان أفضل نسبيًا من BA.1 في إصابة الأشخاص الملقحين والمُلقحين بالتطعيم المعزز ، مما يشير إلى "خصائص مراوغة مناعية" أكبر للمتغير.

وأكدت الدراسة أن اللقاحات ما زالت تلعب دورًا مهمًا ، حيث إن الأفراد الذين تلقوا التطعيم المعزز والمُلقحين بالكامل كانوا أقل ميلًا للإصابة بالعدوى ونقل أي من المتغيرات الفرعية ، مقارنةً بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

اوميكرون فيروس كورونا BA 2 BA 1 Omicron Omicron BA 2

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