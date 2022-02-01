طلعت يوسف: موسيماني تأخر فى تجهيز لاعبي الأهلي لمونديال الأندية..ومشغول بالتجديد

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تأخر فى إعداد اللاعبين لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten" : "كان يجب على موسيماني تجهيز لاعبي الأهلي قبل بطولة مونديال الأندية من خلال كأس الرابطة ولكنه لم يدفع باللاعبين الأساسيين سوي فى مباراة سموحة فقط وهذا أمر غريب".

وأضاف: "13 لاعب من الأهلي يغيب عن كأس العالم للأندية وهذا رقم كبير للغاية وقد يكون لدي لاعبي الفريق الأحمر المتواجدة فى القائمة دوافع لتقديم مستوي مميز فى البطولة".

وتابع: "موسيماني كان مشغول خلال الفترة الماضية بملف تجديد عقده ولم يضع خطة إعداد لكأس العالم للأندية".