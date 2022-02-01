الأهلي يوافق على إعارة والتر بواليا لقطر

قال الاعلامي محمد شبانة ان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن عن انتقال والتر بواليا لاعب الفريق الأول إلى نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتي نهاية الموسم الجاري".

وواصل شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "قام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب بعد الأتفاق علي القيمة المالية والتي تنازل عنها مسئولو الأهلي لرحيل اللاعب لاي فريق بعد وضعه علي قائمة الانتظار وحصوله علي راتبه كاملا حتي الميركاتو الصيفي".

وتابع: "كشف مصدر مسئول أن الأهلي وافق علي إعارته مقابل 200 ألف دولار بدلا من 350 ألف دولار مع أحقية الشراء مقابل 2 مليون دولار".

وأكمل: "أضاف المصدر أن راتب حصول اللاعب علي مليون دولار سنويا مع القلعه الحمراء كان أحد اسباب عدم تكرار نفس سيناريو النيجيري جونيور أجاي واتهامه باهدار المال العام وتم الموافقة علي العرض القطري بعد فسخ والتر بواليا عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".