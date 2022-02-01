واشنطن: نشر 100ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا تهديد للأمن والسلام الدوليين

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد أن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، ما يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة بشأن الأزمة في كييف.



وقالت جرينفيلد، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية إن روسيا تعتزم رفع عدد قواتها في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إلى أكثر من 30 ألف عسكري ما يجعلها على مسافة أقل من ساعتين من شمال كييف.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قال إن الدعوة لعقد اجتماع مجلس الأمن وفتح النقاش المقترح من الولايات المتحدة بشأن قضايا حساسة للغاية، تتعلق ببلاده والوضع في أوكرانيا، يجعل ذلك مثالًا كلاسيكيًا لما وصفه بـ"دبلوماسية التهديد".

