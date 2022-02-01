أخبار الرياضة|وائل جمعة يخضع للتحقيق والأهلي يجمد ملف التجديد لموسيماني والجزيري يرفض العودة لـ الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

وائل جمعة يخضع للتحقيق وعقوبات منتظرة على منتخب مصر

قال الإعلامي محمد شبانة إن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني خضع للتحقيق أمس الاثنين من قبل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون على خلفية الأحداث المؤسفة بين منتخبي مصر والمغرب في الممر المؤدي لغرف الملابس عقب انتهاء المباراة.

الأهلي يجمد ملف تجديد موسيماني بعد رفض شروط زوجته

قال الإعلامي محمد شبانة إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي أغلقت ملف تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وعدم الحديث عنه".

الجزيري يرفض العودة للزمالك ويمهل الإدارة 48 ساعة بسبب مستحقاته

قال الإعلامي محمد شبانة إن إدارة نادي الزمالك تنتابها حالة من الغضب الشديد تجاه نادي فيوتشر بسبب ما حدث في ملف محمد عبد المنعم وإعادته للأهلي في يناير وقطع فترة الإعارة".

رحيل 4 لاعبين عن بيراميدز في الميركاتو الشتوي

كشف الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن اللاعبين الذين رحلوا عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء للبيع أو الإعارة.

ميدو: خلاف داخل لجنة حكام «كاف» بسبب حكم مباراة الكاميرون.. وجاساما الأقرب

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عن وجود خلاف كبير داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب اختيار حكم مباراة منتخب مصر والمنتخب الكاميروني المقبلة، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

بركات: موسيماني أخطأ بالحديث عن تجديد تعاقده مع الأهلي

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أخطأ بخروجه للحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر خلال المؤتمرات الصحفية لمباريات فريقه مؤخرا.

أبو ريدة ينصح منتخب مصر بشكوى التحكيم قبل لقاء الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

قال الإعلامي محمد شبانة، إن منتخب مصر، يدرس تقديم شكوى من التحكيم، إلى الجنة المنظمة لـ بطولة كأس الأمم الافريقية؛ كإجراء وقائي، قبل مباراة الكاميرون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.