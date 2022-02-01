ميدو: خلاف داخل لجنة حكام «كاف» بسبب حكم مباراة الكاميرون.. وجاساما الأقرب

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عن وجود خلاف كبير داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب اختيار حكم مباراة منتخب مصر والمنتخب الكاميروني المقبلة، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور: " الحكم الجامبي باكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة مصر والكاميرون المقبلة.



وتابع ميدو: "هناك مقترح آخر بإسناد مهمة إدارة اللقاء تحكيميا إلى طاقم تحكيمي مدرب على تقنية حكم الفيديو "VAR" من دولة جواتيمالا.



واختتم ميدو حديثه قائلا:" حتى الآن لم يتم الاستقرار على الحكم الذي سوف يقود اللقاء تحكيميا."