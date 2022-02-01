صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة التونة والأفوكادو

سلطة التونة والأفوكادو من الأطباق الجانبية الصحية التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وتتسم باحتوائها على مجموعة من المكونات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.
وقدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة التونة والأفوكادو بأسهل الخطوات.
مقادير سلطة التونة والأفوكادو
3 علبة تونة
2 ثمرة خيار كبيرة
3 ثمرة أفوكادو
1 ثمرة بصل حمراء
ربع كوب كزبرة خضراء
-الدريسينج
بشر ليمون
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة شطة قرون مجففة مجروشة
نصف ملعقة صغيرة بهارات إيطالي
طريقة تحضير سلطة التونة والأفوكادو
- يقطع الخيار والبصل الأحمر ويخلط مع مكعبات الأفوكادو والتونة المفتتة والكزبرة الخضراء المفرومة
للدريسنج
- يخلط بشر الليمون مع عصير الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود والشطة والبهارات الإيطالي
- يضاف الدريسنج لخليط السلطة ويقلب كل الخليط
- تغرف وتضاف الكزبرة على الوجه للتزيين وتقدم