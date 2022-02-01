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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالأهلي: إيجابية مسحة مرتجي وحارس المرمى الشاب بأبوظبي

صدى البلد

كشف مصدر بالأهلي، عن أن المسحة التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لدى وصوله إلي العاصمة الإماراتية، أثبتت إيجابية عينه المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وأمين صندوق النادي، ومصطفي مخلوف، حارس المرمى الشاب.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفهما.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الامارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في الخامسة بتوقيت القاهرة قبل انطلاق المران في السادسة مساء. 
ويخوض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في بداية المران لتخفيف الحمل البدني وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه موسيماني.

انتظام معلول
وشهد معسكر الأهلي في الإمارات انتظام علي معلول، ظهير أيسر الفريق، عقب عودته من تونس بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون  حاليا.
وخضع معلول لمسحة طبية فور وصوله إلى أبوظبي وقبل انتظامه في المعسكر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

مشاركة محمد محمود
ويشهد مران الأهلي في أبوظبي اليوم مشاركة محمد محمود لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من آلام الشد في العضلة الخلفية التي اشتكى منها مؤخرا. 
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن محمد محمود سيبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية  للفريق اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.

محاضرة تثقيفية
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الامارات قد عقدت محاضرة تثقيفية صباح اليوم لاطلاع لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق على المستجدات واللوائح الجديدة في البطولة وفقا لمتغيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
وشهدت المحاضرة شرح التعديلات الجديدة في التحكيم وكل ما يتعلق باستخدام تقنية حكم الفيديو «VAR» وكيفية التعامل مع حالات ارتجاج المخ والتبديلات الإضافية، وكذلك المباريات التي تتضمن أشواط إضافية أو ركلات ترجيح مباشرة. 
وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت مطار أبوظبي في الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لخوض أول مبارياته في كأس العالم للأندية أمام فريق اف سي مونتيري المكسيكي  المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ٥ فبراير في الدور التمهيدي للبطولة.

 

العاصمة الإماراتية خالد مرتجي مصطفى مخلوف النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية

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