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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدعوى الإساءة لها.. طالبان تستبعد 4 آلاف شخص من صفوفها

طالبان
طالبان

أعلن رئيس لجنة تطهير صفوف حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن طرد أكثر من 4000 شخص من صفوف الحركة بسبب إساءة استغلال اسمها.

و قال رئيس اللجنة مفتي لطف الله حكيمي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: "تمكنت لجنة تطهير الصفوف من استبعاد 4078 شخصا، لإساءة استخدام اسم الإمارة الإسلامية"، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، نُشر أمس الاثنين، أن "حركة طالبان الأفغانية قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن".

وقال جوتيريش إنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية، إلا أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تلقت عدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري ضد هؤلاء الأشخاص".

ومنذ 15 أغسطس 2021، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة "ذات مصداقية"، بحسب التقرير.

وأعلنت حركة طالبان، في 7 سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
 

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