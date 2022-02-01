فرحان المرزوقي: نستعيد ذكريات العلاقات المصرية الإماراتية بجناح الأرشيف الوطني بمعرض الكتاب

كشف فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف الوطني الإماراتي، تفاصيل عن جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض الكتاب .

وقال فرحان المرزوقي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" علاقات ممتدة بين مصر والإمارات ونحن كل الاحترام والتقدير والحب لـ مصر وهذا الحب ممتد منذ حياة الشيخ زايد وحتى الآن ".



وأضاف فرحان المرزوقي :" نستعيد ذكريات العلاقات المصرية الإماراتية من خلال المعروضات في جناح الأرشيف بمعرض الكتاب ".

وتابع فرحان المرزوقي:" من أهداف تواجدنا في معرض الكتاب هو التحدث عن الموروث الثقافي والذاكرة التاريخية وتعزيز العلاقات بين مصر والإمارات ".

وأكمل فرحان المرزوقي :" يتم عرض رسائل وصور لزيارات الشيخ زايد المختلفة لمصر، والأرشيف الوطني تأسس للتوثيق والحفاظ على الإرث التاريخي للدولة".

ولفت فرحان المرزوقي :" نحول الأرشيف الورقي إلى الإلكتروني ولدينا تطبيقات تتحدث عن يوميات الشيخ زايد وتم توثيق أي حدث تاريخي للشيخ زايد في هذا الأرشيف ".





