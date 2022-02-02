تبدأ اليوم.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الدفعة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.

وحتى يوم الاربعاء 9/2/2022 .

والدفعة الثانية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10/2/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 17/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من: القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات (مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات و علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس.