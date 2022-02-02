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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ اليوم.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.

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ننشر رابط تسجيل المؤتمر الـ 18 لتعليم الكبار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

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جامعة عين شمس توجه نصائح لطلابها للوقاية من كورونا

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الدفعة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.
وحتى يوم الاربعاء 9/2/2022 .

والدفعة الثانية اعتباراً من يوم الخميس الموافق  10/2/2022، وحتى يوم الخميس  الموافق 17/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من: القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات (مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات و علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه  مناسبا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة عين شمس العملية التعليمية الإجراءات الاحترازية جامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات ريادة الاعمال

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