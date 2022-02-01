الصين لـ الأمم المتحدة: أوقفوا الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا

قال تشانج جون، مبعوث الصين بالأمم المتحدة، إن استخدام مجلس الأمن الدولي لمناقشة المواجهة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا غير مناسب، ومن الأفضل إجراء المشاورات في سياق مختلف، مع اشتعال التوترات في أوروبا الشرقية.

قال المندوب الدائم لبكين، تشانج جون، في اجتماع لأعلى هيئة أمنية في الأمم المتحدة، بطلب من الولايات المتحدة، إن مناقشة الوضع في اجتماع مفتوح "لا يسهم في الحد من التوترات".

وقال: "لقد صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أنه ليس لديها خطط لشن أي عمل عسكري".

وأضاف السفير الصيني، أن "أوكرانيا أوضحت أنها لا تحتاج إلى حرب، في ظل هذه الظروف، ما هو أساس إصرار الدول المعنية على اندلاع حرب؟".

وبحسب تشانج جون، "يجب على الأطراف المعنية السعي لحل خلافاتهم من خلال الحوار والمفاوضات".

وأصر تشانج على أنه "نحن بحاجة ماسة إلى دبلوماسية هادئة الآن، وليس دبلوماسية مكبرات الصوت. للأسف، لم تقبل الولايات المتحدة مثل هذا الاقتراح البناء'".

ودق القادة الغربيون ناقوس الخطر عدة مرات في الأشهر الأخيرة، زاعمين أن موسكو قد تخطط لشن غزو وشيك لأوكرانيا، وهو ما نفاه الكرملين مرارًا وتكرارًا.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه بينما لم تأمر موسكو بعد بشن هجوم على أوكرانيا، فإن كييف "تعاني بالفعل اقتصاديًا وتضعف بسبب انتشار الذعر في المجتمع".