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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصعيد روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة نشر قوات أمريكية بشرق أوروبا

قوات أمريكية
قوات أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس له الحق في الاعتراض على تطلعات أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل زيادة قواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب حشود موسكو وتعتقد أنهم جاهزون للغزو.

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ولفت إلى أن روسيا جاهزة لاجتياح أوكرانيا في أي وقت، لافتة إلى أنه لا يوجد قرار بعد لتحريك قوات أمريكية إلى شرق أوروبا.

واستطرد: "نحن نتشاور عن كثب معهم.. وعندما تكون هناك قرارات بنشر قوات أمريكية إضافية على أراضي الحلفاء بشكل وثيق مع تلك الدول، فإننا بالتأكيد سنكون شفافين معكم قدر الإمكان".

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيره أنتوتي بلينكن بأن موسكو تعد ردا رسميا على ورقة واشنطن بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، قالت الخارجية الأمريكية إن الدبلوماسية يمكن أن تحرز تقدما بشأن الخلافات مع روسيا، لافتة إلى أن شكل وتوقيت المحادثات معها مرهون بردها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى اليوم الثلاثاء، مكالمة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تحدثا خلالها عن الوضع في أوكرانيا.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في حديثي اليوم مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، أكدت استعداد الولايات المتحدة للوقوف جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، لمواصلة المناقشات حول المخاوف الأمنية المشتركة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمنع صراع ليس في مصلحة أحد، ولكننا مستعدون لجعل روسيا تدفع تكاليف باهظة إذا غزت أوكرانيا".

ودعا بلينكن لافروف إلى خفض التصعيد في أوكرانيا، وسحب القوات الروسية من على حدود كييف، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية سيادتها هذا البلد.

فيما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يحاول أن يتناسى تماما مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج اتصاله مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذا هو المبدأ الأساسي للقانون الدولي وهو عدم قابلية الأمن للتجزئة وهو متفق عليه في الفضاء الأوروأطلسي.. زملاؤنا الغربيون يحاولون تناسيه تماما".

وأشار لافروف إلى أن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل.

من جهتها، تؤكد روسيا أن ضمان أمنها يتم بمنع أي توسع لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكد أنها تجرى على مقربة من حدودها.

البنتاجون أوكرانيا قوات امريكية روسيا اوروبا

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