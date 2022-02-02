المركزي للتنظيم والإدارة: 143 ألف موظف متوقع انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن العاصمة الادارية بمثابة تأسيس للجمهورية الجديدة مؤكدا أن هناك 30 جهة منتقلة بشكل جزئي وأكثر من 100 جهة منتقلة بشكل كامل.

وأضاف صالح الشيخ، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان هناك 143 ألف موظف متوقع انتقالهم للعاصمة الإدارية.

وتابع صالح الشيخ، ان هناك برامج للموارد البشرية والمميكنة والارشفة الالكترونية، خاصة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الرئيس السيسي أعطى الموافقات بما يتعلق بالتعيينات لـ 8200 كادر طبي تم تعيينهم بكافة المؤسسات الطبية، إضافة إلى تعيين 30 ألف معلم.