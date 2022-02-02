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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن مستعد لتكثيف مشاركته الشخصية لتسوية أزمة أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن
البيت الأبيض: بايدن مستعد لتكثيف مشاركته لحل أزمة أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد تماما للمشاركة بشكل شخصي أكثر في حل الأزمة بشأن أوكرانيا، إذا كان ذلك مفيدًا.

وأضافت في مؤتمر صحفي "رئيسنا منفتح تماما على هذا إذا تقرر أنه منطقي وأن يكون أكثر خطوة بناءة إلى الأمام".

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بمحاولة جر بلاده إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وأكد أن روسيا لم تتلق جوابا مناسبا من واشنطن وبروكسل على المطالب الروسية المحورية الثلاثة بعدم تمدد الناتو شرقا، والتخلي عن نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا، وإعادة البنية العسكرية للحلف في أوروبا إلى خطوط عام 1997.

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وتابع بوتين "لا بد من إيجاد أسلوب لضمان مصالح وأمن جميع أطراف أي أوكرانيا والدول الأوروبية وروسيا، لكن ذلك يمكن فعله فقط في حال التعامل الجدي والأخذ بالمقترحات التي قدمناها" للضمانات الأمنية.

واعتبر الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة التي تدعي وقوفها إلى جانب أوكرانيا لحمايتها من "العدوان الروسي" المزعوم، لا تفكر في في أمن أوكرانيا بقدر ما تفكر في كبح تطور روسيا.

بينما رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.

أوكرانيا بوتين بايدن الرئيس الأمريكي الازمة الاوكرانية روسيا الولايات المتحدة

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