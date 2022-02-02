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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر فبراير.. صور

خطة غسيل الشبكات
خطة غسيل الشبكات

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر فبراير 2022 م .

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية المنوفية غسيل الشبكات مياة الشرب

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