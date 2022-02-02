بعد عشرين سنة.. هالة صدقي تعود لهواية الغطس

نشرت الفنانة هاله صدقي مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت هاله صدقي في الفيديو وهي ترتدي ملابس الغطس وتقوم بإلقاء نفسها في البحر وعلقت علي الفيديو : " وبعد عشرين سنه نرجع للغطس احبه هواية وهروب من برد القاهرة ".



يذكر أن الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي حلتا ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".