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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية إيقاف الأحلام السيئة.. الطرق الخمس للتغلب على الكوابيس

كيفية إيقاف الأحلام
كيفية إيقاف الأحلام السيئة: الطرق الخمس للتغلب على الكوابيس

تؤثر الكوابيس على واحد من كل 13شخص                                                                                                       عند بلوغ سن 18 عامًا ، لكن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن الأحلام السيئة آخذة في الازدياد في جميع الأعمار منذ بداية الوباء إليك كيفية التغلب على الكوابيس.
 

كشف موقع إكسبريس عن أفضل 5 طرق للتغلب على الأحلام السيئة الكوابيس .

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موعد النوم المعتاد

يجب أن تحافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك قدر الإمكان، من المرجح أن يؤدي الاتساق إلى نوم أكثر راحة واستقرارًا ، مما يمنع احتمالية حدوث كابوس يحفز ارتداد حركة العين السريعة من الحرمان من النوم."

ممارسة الاسترخاء اليومية

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي (PMR) مفيدة بشكل لا يصدق في مساعدتك على النوم وتقليل التوتر حول عدم القدرة على النوم، تمارين عضلات المعدة هي شكل من أشكال اليقظة التي ترشدك من خلال شد كل مجموعة عضلية ثم إرخائها ، لتعزيز الشعور بالاسترخاء الكامل للجسم والعقل."

 

كتابة معبرة

ثبت أن الكتابة التعبيرية تمكن الكاتب من تنظيم عواطفه بشكل أفضل، يمكن أن يساعد الكاتب أيضًا على التحرر من التدوير العقلي اللامتناهي للتفكير أو الاجترار، أعلم أن الاعتراف بمشاعرك وتدوينها يقلل من حاجة عقلك إلى القتال باستمرار والخوض في معركة مع أي أفكار سلبية ومرهقة.

تجنب المشروبات المنبهة

المنبهات هى مانع لنوم حركة العين السريعة ويسبب انخفاضًا عامًا في نوم حركة العين السريعة - المعروف أيضًا باسم نوم الأحلام.

 

احصل على العلاج

عندما تصبح الكوابيس أمرًا متكررا ، فقد يكون التحدث مع أحد المتخصصين هو الخيار الأفضل للمساعدة في اكتشاف المشكلة الأساسية ومعالجتها.

العين احلام كابوس الحرمان من النوم حركة العين السريعة

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