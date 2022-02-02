مدبولي: الحكومة عملت على تبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل حركة التجارة الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على تبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل حركة التجارة الدولية، معقباً: "كانت مشكلة كبيرة جداً بتواجه التجارة البينية في مصر، سواء دخول الواردات، أو خروج الصادرات".

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة أخطت خطوة هامة نحو نظام التسجيل المسبق للشحنات، موضحاً أن هذا النظام تم تطبيقه بشكل إلزامي في شهر أكتوبر الماضي ، معقباً: "كان أي حد عايز يستورد شحنة كان بياخد الاجراءات خارج مصر، وبعدين يأتي بيها مصر .. وبعد ما يوصل مصر كان يتم الافراج عن هذه الشحنات".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "الكلام ده كان بيستغرق وقت كثير، واجراءات ديمقراطية، وأحياناً كان يتم رفض الشحنة، والوقوع في مأزق، وحدوث تراكمات هائلة".

وأوضح مدبولي، أنه نظام رقمي ومميكن، قائلاً: "من قبل ما الشحنة تخرج من البلد الأُخرى، حيث تم تسجيلها على الحاسب الآلي في مصر، للدراية الكاملة بالشحنات التي تأتي مصر".

وأشار رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الهدف من هذا النظام، هو تبسيط وتسهيل الاجراءات، وعمل حوكمة على جودة المنتجات التي تأتي لمصر، نظراً لأن مصر كانت تعاني من دخول منتجات ليست بالجودة المطلوبة التي تحقق مستوى المواطن المصري، وضمان تحقيق جودة المنتج بالتوازي مع المبلغ الذي يدفعه المواطن.