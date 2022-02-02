نشرة التوك شو.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المبالغ المتأخرة لـ المصدرين .. والأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

تناولت برامج “التوك شو”، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، اليوم الأربعاء وجاءت أهمها عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية و الحديث عن اخر مستجدات فيروس كورونا وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

الحكومة: سداد جميع المبالغ المتأخرة للمصدرين بإجمالي 31 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من أهم المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الصادرات، هي مبادرة المساندة التصديرية، معقباً: "أسرعنا في برنامج دعم الصادرات وصرف جميع المتأخرات للمصدرين التي تعود لعام 2012.. يعني بقالها 8 سنوات متأخرة".



مدبولي: نسبة الصادرات غير البترولية تتجاوز 71%

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إنه خلال الفترة من عام 2010 إلى 2011 كانت نسبة الصادرات البترولية تتجاوز ال35%، مشيرا إلى أن الصادرات غير البترولية أصبحت اليوم تتجاوز ال71%.



رياح وسقوط أمطار.. الأرصاد: حالة الطقس الخميس والجمعة تستدعي الحذر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن اليوم سنشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع الشمس، وأيضًا عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية .

استشاري مناعة: دقة مسحة كورونا تعتمد على إختيار الحمض النووي للفيروس

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بالجامعة البريطانية، إن مسحات كورونا مرت بثلاث مراحل، وفكرتها أنها مثل الصنارة من حمض نووى يصطاد بها الفيروس، وبالتالي من الممكن لنفس التحليل يكون واحد موجب والأخر سالب.



إمام جمعية مصرية بأستراليا يكشف تفاصيل فوزه بجائزة رئيس الوزراء للتعددية الثقافية

كشف الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا، والحاصل على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، وصاحب الدور المؤثر في المجتمع الاسترالي لترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر، تفاصيل الجائزة.



"العمال المصريين": الشركات الإيطالية أصبحت تفضل مصر وتغير خطوط إنتاجها لذلك

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن مشروع "المصنع المفتوح" بدأ منذ فترة، وهو من التمويل الأوروبي والتمويل الإيطالي، مشيراً إلى أن هذا المشروع من أجل تطوير الصناعات الجلدية والنسيجية في مصر.

سليمان جودة: العلاقات بين مصر والكويت مميزة على المستوى السياسي

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن ما بين مصر والكويت على المستوي السياسي كان دائما له ما يميزه، مشيرا إلى أن الجيش الكويتي كان موجودا على الجبهة في حرب 1973، وله نصيب من النصر الذى تحقق في 6 أكتوبر، وللكويت شهداء سقطوا على الجبهة.

