عاجل
أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميا في مارس أخبار التعليم.. مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..الوزارة تنفي.. الخشت: إصدار العدد 12 من مجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع الـ «إيمرالد» البريطانية نشرة التوك شو.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المبالغ المتأخرة لـ المصدرين .. والأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس رئيس الوزراء: نستهدف طرح أكبر عدد من الشركات الحكومية في البورصة.. ونواب: القرار لتعديل الإدارة.. وسيساهم فى تنشيط حركة السوق نشرة الصحة والمرأة.. موعد انحسار موجة أوميكرون الحالية.. عادة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المبالغ المتأخرة لـ المصدرين .. والأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

صدى البلد

تناولت برامج “التوك شو”، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، اليوم الأربعاء وجاءت أهمها عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية و الحديث عن اخر مستجدات فيروس كورونا وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

 

الحكومة: سداد جميع المبالغ المتأخرة للمصدرين بإجمالي 31 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من أهم المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الصادرات، هي مبادرة المساندة التصديرية، معقباً: "أسرعنا في برنامج دعم الصادرات وصرف جميع المتأخرات للمصدرين التي تعود لعام 2012.. يعني بقالها 8 سنوات متأخرة".


مدبولي: نسبة الصادرات غير البترولية تتجاوز 71%
قال الدكتور مصطفي مدبولي، إنه خلال الفترة من عام 2010 إلى 2011 كانت نسبة الصادرات البترولية تتجاوز ال35%، مشيرا إلى أن الصادرات غير البترولية أصبحت اليوم تتجاوز ال71%.


رياح وسقوط أمطار.. الأرصاد: حالة الطقس الخميس والجمعة تستدعي الحذر
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن اليوم سنشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع الشمس، وأيضًا عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية .

 

استشاري مناعة: دقة مسحة كورونا تعتمد على إختيار الحمض النووي للفيروس

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بالجامعة البريطانية، إن مسحات كورونا مرت بثلاث مراحل، وفكرتها أنها مثل الصنارة من حمض نووى يصطاد بها الفيروس، وبالتالي من الممكن لنفس التحليل يكون واحد موجب والأخر سالب.


إمام جمعية مصرية بأستراليا يكشف تفاصيل فوزه بجائزة رئيس الوزراء للتعددية الثقافية

كشف الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا، والحاصل على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، وصاحب الدور المؤثر في المجتمع الاسترالي لترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر، تفاصيل الجائزة.


"العمال المصريين": الشركات الإيطالية أصبحت تفضل مصر وتغير خطوط إنتاجها لذلك
قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن مشروع "المصنع المفتوح" بدأ منذ فترة، وهو من التمويل الأوروبي والتمويل الإيطالي، مشيراً إلى أن هذا المشروع من أجل تطوير الصناعات الجلدية والنسيجية في مصر.

 

سليمان جودة: العلاقات بين مصر والكويت مميزة على المستوى السياسي
قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن ما بين مصر والكويت على المستوي السياسي كان دائما له ما يميزه، مشيرا إلى أن الجيش الكويتي كان موجودا على الجبهة في حرب 1973، وله نصيب من النصر الذى تحقق في 6 أكتوبر، وللكويت شهداء سقطوا على الجبهة.
 

إجتماع رئيس الوزراء حالة الطقس برنامج التصدير المساندة التصديرية مسحة كورونا الصادرات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

اعتبارًا من 15 مارس.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن خطابات الخدمات الطبية

بالإنفوجراف| بروتوكول بين التضامن والنقل لإتاحة محطات القطارات ومترو الأنفاق لذوي الإعاقة

أخبار البرلمان.. قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الجيش الإسرائيلي يطور منظومة دفاع صاروخي موجه بالليزر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: نسعى إلى إدماج المرأة في جميع مشروعاتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الري تعلن خريطة سقوط الأمطار على مصر يومي الخميس والجمعة.. تفاصيل

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

مقتل شاب على أيدي أشقائه الثلاثة بطعنات نافذة في القلب بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ