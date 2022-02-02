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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى في القاهرة 10

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد/ الأربعاء/ معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و شمال الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية . 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 19 08
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الاسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 20 08
رفح 19 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01-
الطور 21 08
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 06
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
ادفو 23 08
أبوسمبل 22 07
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 24 12
ابو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 31 20
المدينة 29 18
الرياض 20 11
المنامة 19 15
ابوظبى 23 16
الدوحة 22 14
الكويت 20 07
دمشق 13 03
بيروت 19 12
عمان 16 04
القدس 13 06
غزة 19 10
بغداد 18 04
مسقط 27 19
صنعاء 22 08
الخرطوم 32 18
طرابلس 15 12
تونس 16 11
الجزائر 15 04
الرباط 23 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 07 04
اسطنبول 11 02
اسلام اباد 16 09
نيودلهى 21 10
جاكرتا 29 24
بكين 04 06-
كوالالمبور 34 23
طوكيو 11 01
اثينا 13 06
روما 16 01
باريس 11 06
مدريد 17 01-
برلين 06 02
لندن 12 07
مونتريال 01 05-
موسكو 03- 07-
نيويورك 06 03
واشنطن 08 05
نواكشوط 34 19
اديس ابابا 25 10

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