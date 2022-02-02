مدبولي: مصر اقتصادها كبير وسوق واعدة للاستثمارات

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجها قويا جدا من الحكومة ودعمها الكامل لتعميق الصناعة المحلية وقدرات المصنعين فى مصر، إلى جانب الترحيب لمزيد من الاستثمارات الخارجية فى كل قطاعات الصناعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد المصرى.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم: "مصر اقتصادها كبير جدا وعدد سكانها فوق الـ100 مليون، وبالتالي هي سوق واعدة وواسعة وكبيرة للاستثمار.. وشهدنا بالفترة السابقة طفرات فى قطاعات أخرى ولكن كان دائما الحديث من الخبراء والمعلقين أن قطاع الصناعة مازال لم يخطو بنفس السرعة لكل القطاعات الأخرى".

وتابع أن قطاع الصناعة دائما ما يستلزم وقتا زمنيا معينا من أجل قدرته على بناء المصانع الخاصة به ويبدأ خطوات الإنتاج، لافتا إلى أن جميع الخطوات والقوانين والقواعد التي وضعتها الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس السيسي بدأنا نري ثمارها الأن كبداية فى عام 2021.